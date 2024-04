Álvaro García considera injusto el trato que le ha dado la afición de Zacapa

ZACAPA. El portero de los Gallos habló sobre el juego ante Xinabajul.

Álvaro García tuvo una tarde inspirada ante Xinabajul el pasado domingo, al tener intervenciones importantes para mantener el arco en cero, y sobre todo para mantener a Zacapa con posibilidades de lograr la permanencia.

El guardameta indicó que con su participación deja claro su compromiso con el equipo, ya que algunos aficionados lo han señalado de “vendido” y “viejo”. “Lo estoy tomando como un aprendizaje, si me han dolido unas cosas en estos meses de mi afición que me ha tratado de vendido, viejo, y muchas cosas. En estos partidos es donde tengo que demostrar que no es así”, explicó García.

Zacapa sigue con posibilidades matemáticas de salvarse del descenso, aunque para ello necesita ganar y que Xinabajul y Xelajú pierdan sus respectivos encuentros.