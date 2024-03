Alex Roldán no volverá a jugar con El Salvador

ESTADOS UNIDOS – El defensor manifestó su arrepentimiento de jugar con La Selecta.

Alex Roldán dio a conocer de manera pública que no volverá a jugar con la Selección de El Salvador, esto luego de no estar de acuerdo con las maneras en que se manejan las cosas en la Federación de Futbol, por lo que decidió no aceptar convocatorias.

“Lo pensé mucho. Obviamente es una decisión difícil de tomar, pero seguir adelante para mí era complicado. Creo que fue mejor que le permitiera a otra persona tener la oportunidad, porque no estaba completamente comprometido y también estoy decepcionado con la forma en que se operan las cosas allí (en El Salvador), así que es una decisión difícil, pero creo que es la mejor para mí”, agregó.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Acerca de los aspectos que lo tienen inconforme y decidir renunciar comentó: “Lo que está pasando allí, tal como están las cosas, simplemente no es nada que daré en detalle”.

Roldán que también tiene raíces guatemaltecas, decidió jugar para El Salvador en el 2021, decisión que sin duda generó polémica y tres años después el futbolista estadounidense no escondió su arrepentimiento.