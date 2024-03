Así se jugarán los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf

MIAMI. Concacaf confirmó los enfrentamientos y calendario de los Octavos de Final.

16 clubes continúan en la batalla por coronarse campeones de clubes de Concacaf.. El ganador reclamará el último puesto de la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Las llaves del torneo determinaron los enfrentamientos de los Octavos de Final y el camino de cada club hacia la Final.

Despues de la conclusión de la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2024, Concacaf ha confirmado los enfrentamientos y el calendario de la segunda ronda del torneo. Las series de ida y vuelta de los Octavos de Final se jugarán del 5 al 7 de marzo (partidos de ida) y 12 al 14 de marzo (partidos de vuelta), y determinarán a los ocho clubes que avanzarán a los cuartos de final.



La 59va edición de la Copa de Campeones Concacaf, renovada para incluir 27 clubes y cinco rondas, dio inicio la primera semana de febrero e incluyó cuatro semanas de épicas batallas en la cancha entre 22 clubes. De los 22, 11 salieron victoriosos y se unirán a los cinco pre sembrados en los octavos de final.



Estos 11 clubes son (en orden alfabético): CD Guadalajara (MEX), CF Monterrey (MEX), Club América (MEX), CS Herediano (CRC), FC Cincinnati (USA), Houston Dynamo FC (USA), Nashville SC (USA), New England Revolution (USA), Orlando City SC (USA), Philadelphia Union (USA), and Tigres UANL (MEX).



Los cinco clubes pre sembrados en los Octavos de Final son (en orden alfabético):

Campeón Copa Centroamericana Concacaf 2023 – LD Alajuelense (CRC)

Campeón Copa Caribena Concacaf 2023 – SV Robinhood (SUR)

Campeón Leagues Cup 2023 – Inter Miami FC (USA)

Campeón Liga MX 2022/23 con la mayor cantidad de puntos acumulados – CF Pachuca (MEX)

Campeón MLS Cup 2023 – Columbus Crew (USA)

Los 16 enfrentamientos de los octavos de final y el camino de los clubes a la final fueron determinados en el sorteo oficial de la competencia el 13 de diciembre 2023, y son los siguientes:

Enfrentamiento #1: CF Pachuca vs Philadelphia Union

CF Pachuca vs Philadelphia Union Enfrentamiento #2: SV Robinhood vs CS Herediano

SV Robinhood vs CS Herediano Enfrentamiento #3: Club America vs CD Guadalajara

Club America vs CD Guadalajara Enfrentamiento #4: LD Alajuelense vs New England Revolution

LD Alajuelense vs New England Revolution Enfrentamiento #5: Columbus Crew vs Houston Dynamo FC

Columbus Crew vs Houston Dynamo FC Enfrentamiento #6: Tigres UANL vs Orlando City SC

Tigres UANL vs Orlando City SC Enfrentamiento #7: CF Monterrey vs FC Cincinnati

CF Monterrey vs FC Cincinnati Enfrentamiento #8: Inter Miami CF vs Nashville SC

Para los octavos de final, los cinco clubes pre sembrados y los tres clubes mejor clasificados de la primera ronda albergarán los partidos de vuelta. A partir de los cuartos de final, el club mejor clasificado de cada enfrentamiento (según la tabla de puntos acumulados de la competencia) será el anfitrión del partido de vuelta. Similarmente, el club mejor clasificado de los dos finalistas albergará la Final a partido único el 2 de junio de 2024.



CALENDARIO OCTAVOS DE FINAL COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2024

*En ET (local) y el club local aparece en primer lugar.



PARTIDOS DE IDA



Martes, 5 de marzo de 2024

17:00 (16:00) CS Herediano vs SV Robinhood – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

19:00 (19:00) Philadelphia Union vs CF Pachuca – Subaru Park, Chester, PA, USA

21:00 (21:00) Orlando City SC vs Tigres UANL – Inter & Co Stadium, Orlando, FL, USA



Miércoles, 6 de marzo de 2024

18:00 (18:00) New England Revolution vs LD Alajuelense – Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA

20:00 (19:00) Houston Dynamo vs Columbus Crew – Shell Energy Stadium, Houston, TX, USA

22:00 (21:00) CD Guadalajara vs Club América – Estadio Akron, Guadalajara, México



Jueves, 7 de marzo de 2024

19:00 (19:00) FC Cincinnati vs CF Monterrey – TQL Stadium, Cincinnati, OH, USA

21:00 (20:00) Nashville SC vs Inter Miami CF – Geodis Park, Nashville, TN, USA



PARTIDOS DE VUELTA



Martes, 12 de marzo de 2024

18:00 (18:00) Columbus Crew vs Houston Dynamo – Lower.com Field, Columbus, OH, USA

20:15 (18:15) CF Pachuca vs Philadelphia Union – Estadio Hidalgo, Pachuca, México

22:30 (20:30) Tigres UANL vs Orlando City SC – Estadio Universitario, Monterrey, México



Miércoles, 13 de marzo de 2024

18:00 (19:00) SV Robinhood vs CS Herediano – Estadio Franklin Essed, Paramaribo, Surinam

20:15 (20:15) Inter Miami CF vs Nashville SC – Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL, USA

22:30 (20:30) Club América vs CD Guadalajara – Estadio Azteca, Ciudad de México, México



Jueves, 14 de marzo de 2024

20:00 (18:00) LD Alajuelense vs New England Revolution – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

22:15 (20:15) CF Monterrey vs FC Cincinnati – Estadio BBVA, Monterrey, México



COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2024



Primera Ronda: 6-8 febrero (semana 1), 13-15 (semana 2), 20-22 (semana 3) y 27-29 (semana 4)

Octavos de Final: 5-7 marzo (partidos de ida) y 12-14 marzo (partidos de vuelta)

Cuartos de Final: 2-4 abril (partidos de ida) y 9-11 abril (partidos de vuelta)

Semifinales: 23-25 abril (partidos de ida) y 30 abril – 2 mayo (partidos de vuelta)

Final: Domingo 2 de junio (Partido único)



INFORMACIÓN DE TRANSMISIÓN



Los fanáticos pueden seguir y disfrutar la competencia a través de las redes de televisión asociadas de la Confederación, incluidas FOX Sports | Tubi (EE. UU.-inglés), TUDN | ViX (EE.UU.-español), Fox Sports México (México-español), ESPN | Star+ (Centroamérica, Caribe y Sudamérica) y las Plataformas Oficiales de Concacaf para todos los demás territorios (sujeto a restricciones territoriales).



COPA MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA



En la edición anterior de la Copa de Campeones Concacaf, el Club León de México ganó su primer título continental tras derrotar al LAFC por 3-1 en el global de la Final. Al ganar el título, el Club León se aseguró un lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de este año en Arabia Saudita y la edición ampliada de 2025. El ganador de la Copa de Campeones Concacaf 2024 se unirá al Club León (2023), Seattle Sounders FC (2022) y CF Monterrey (2021) como los cuatro representantes de la región en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 de 32 clubes.

VÍA CONCACAF