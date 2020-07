¿El dorsal 16 ó 10? Pappa ya decidió que número usará

Marco Pappa comentó en una entrevista a Municipal que número usará para la siguiente temporada.

A lo largo de la carrera futbolística Marco Pappa ha utilizado el 16, pero también en ocasiones ha usado el dorsal número 10, incluso la última vez que jugó para los Rojos uso ese mismo número.

Como todos saben actualmente el 10 le pertenece al argentino Alejandro Díaz, por lo que Pappa esta consciente de esto y dijo. «En esta ocasión se que Gambeta está usando la número 10. Jamás he sido un futbolista que le quita un número a otro jugador y no me gustaría que me lo hagan a mi, así que no se lo haría a nadie».

Ahora, sobre el dorsal 16 dijo, «Ese número tiene mucho significado para mi porqué fue mi primer número profesional. Cuando llegué a Municipal el único uniforme que había era el 16, y en esa época no tenes para escoger. El 16 me trae muy buena suerte, en la selección lo he utilizado, en el Chicago Fire, en Europa también en su momento y tengo una casa con el número 16, entonces como digo ese número me ha identificado y me gusta. Así que esperemos que el 16 esté disponible y así será el de este torneo». Comentó.

Marco Pappa es la reciente contratación que ha hecho el club, y se suma a José Morales, Janderson Pereira y Rafael García como los refuerzos para la Temporada 2020-2021.

