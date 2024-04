CRÓNICA | Comunicaciones se adelanta en la serie ante Cobán

El equipo albo se impuso a los Príncipes Azules, pero esta llave de Cuartos de Final tiene todo para definir en el partido de vuelta a disputarse en la Ciudad Imperial de Carlos V.

Desde el primer minuto quedó claro que el plantel de Comunicaciones dejó atrás los caprichos y tenía la disposición de hacer un buen partido y lograr un resultado positivo.

La presión alta, el desborde por las bandas, la movilidad de sus elementos de ataque, el acompañamiento de quienes llegaban desde la segunda línea y los remates frecuentes hacia la puerta cobanera eran los signos de un equipo albo muy distinto al de toda la fase de clasificación.

Por eso a nadie extrañó que los capitalinos se pusieran en ventaja, luego de una incursión de Jesús López, centro al segundo palo, Londoño la devolvió con las rodillas al corazón del área, en donde Juan Luis Anangonó reventó el balón hacia el fondo del marco para el 1-0 a los 13.

El dominio de Comunicaciones continuó, aprovechando que sus rivales nunca lograron acomodar su semibloque defensivo y eran incapaces de detener a los blancos por afuera y por adentro, lo que le daba horas extras de trabajo a Minor Álvarez.

El aluvión blanco hizo que el portero visitante tuviera que salvar remates de Corena, López, Anangonó y Londoño, mientras el travesaño le salvaba en un tiro libre del mexicano, pero todo aquello comenzaba también a pasarle factura a los locales, que se vieron obligados a bajar la intensidad y cederle por algunos momentos el balón a los altaverapacenses, pero, con excepción de un tiro libre de Anthony López que rebotó en el área chica y salió “chispado” hacia el marco albo, obligando a Fredy Pérez a retener en dos tiempos, no hubo otras llegadas que pusieran en un real aprieto al equipo blanco.

Dado lo acontecido en el primer tiempo el 1-0 era un marcador muy corto por la diferencia que hubo entre uno y otro, pero -en todo caso- suficiente para que Comunicaciones ganara en confianza y Cobán Imperial comprendiera que tenía que hacer ajustes importantes en su planteamiento de cara al complemento.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Ciertamente la segunda etapa fue muy distinta, porque la actitud ya no le alcanzó a los Cremas y los cambios tácticos de los Príncipes Azules no solo les permitieron nivelar el trámite del partido, sino convertirse en dominadores en algunos pasajes, aunque habrá que advertir que no fueron muchas las oportunidades claras que pudieron generar.

Aunque el período había iniciado con una acción de Anangonó que salvó Thales Moreira en la línea, Comunicaciones ya no tuvo la fluidez de la primera mitad, lo que lo obligó a buscar la salida por la vía de los pelotazos, en los que Cobán se mostraba mejor parado para recuperar y mantener alejado al contrario del marco de Minor Álvarez.

Tanto fue así que los blancos volvieron a aparecer con peligro hasta en el tiempo de descuento, con un cabezazo de Anangonó y un intento de Lynner García luego de un intento de rechazo de Marco Rivas.

En medio de todo ello, Cobán Imperial tuvo el balón, lo tocó infinidad de veces y buscó el empate, pero casi siempre con remates lejanos que no dieron problemas a los locales. Quizá lo más importante fue un balón filtrado a Edwin Denilson Bol, que pudo rematar, pero prefirió desplomarse al sentir la marca de Robles y dejó escapar la ocasión del empate.

Al final ganó Comunicaciones 1-0, resultado estrecho, pero ventaja al fin de cara al partido de vuelta de esta serie de Cuartos de Final, el sábado a mediodía en el estadio Verapaz José Ángel Rossi.