Concacaf anuncia el calendario de partidos del Campeonato de Niñas Sub-15

ESTADOS UNIDOS – 34 Asociaciones Miembro de Concacaf han confirmado su participación.

Concacaf ha anunciado el calendario de partidos del Campeonato de Niñas Sub-15 Concacaf 2024. La quinta edición de la competición se jugará del 5 al 11 de agosto de 2024 y contará con la participación de 34 Asociaciones Miembro de Concacaf.



Los partidos se repartirán entre tres países anfitriones: Costa Rica, Trinidad y Tobago y Aruba. La nación centroamericana acogerá la Liga A, mientras que las Ligas B y C se jugarán en Trinidad y Tobago y Aruba, respectivamente.

Liga A: 8 selecciones nacionales mejor clasificadas

Grupo A: Estados Unidos, Haití, Costa Rica, Jamaica

Grupo B: México, Canadá, Puerto Rico, El Salvador



Liga B: Siguientes 15 selecciones nacionales mejor clasificadas y un club local

Grupo C: Trinidad y Tobago, Granada, Curazao, Antigua y Barbuda

Grupo D: Trinidad y Tobago HP*, Guatemala, San Cristóbal y Nieves, Islas Vírgenes de EE. UU

Grupo E: Honduras, Cuba, Barbados, Belice

Grupo F: Bermuda, Republica Dominicana, Islas Caimán, Surinam



Liga C: 11 selecciones nacionales peor clasificadas y un club local



Grupo G: Anguila, San Vicente y Las Granadinas, Aruba All Stars*, Guyana

Grupo H: Santa Lucia, Aruba, Guayana Francesa, Martinica

Grupo I: Islas Turcas y Caicos, Dominica, Bonaire, Guadalupe



*Club invitado a participar para garantizar que todos los grupos tengan un mínimo de cuatro equipos cada uno.



La Fase de Grupos de las tres ligas se disputará del 5 al 8 de agosto, seguida de las Semifinales y los partidos por posición final el 9 de agosto, y las Finales, en las que se coronará a los tres campeones, el domingo 11 de agosto de 2024.

La última edición del Campeonato de Niñas Sub-15 Concacaf tuvo lugar en 2022 en Tampa, FL, Estados Unidos. Veinte equipos participaron en el torneo (divididos en dos Ligas). En la Liga A, Estados Unidos levanto su tercer título consecutivo tras derrotar a Canadá por 4-1 en la Final. Nicaragua se proclamó campeón de la Liga B tras vencer a Aruba 3-1.