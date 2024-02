CRÓNICA | Xelajú no pudo aprovechar la inferioridad numérica de Comunicaciones

SUCHITEPÉQUEZ – Los chivos tuvieron un hombre más, pero no fueron capaces de vencer a los cremas.

Comunicaciones y Xelajú MC empataron sin goles en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, en la continuación de la séptima jornada del Torneo Clausura 2024 y que quedó a deber con el espectáculo que se esperaba en el terreno de juego.

El compromiso comenzaba con mucha expectativa debido a que los cremas de ganar podrían convertirse en los nuevos líderes, mientras los chivos estaban de aniversario y se creía que eso los motivaría, pero al final las cosas no fueron como se esperaban.

La posesión de la pelota fue pareja en la mayoría de la primera parte, con pocas llegadas de ambos, siendo los chivos los primeros que lo intentaron con un tiro suave de Maynor De León y la más clara llegaba por un error de Fredy Pérez, que por poco y se dejaba robar la pelota por Yasnier Matos.

Por su parte, los albos intentaron tomar la iniciativa, aunque sin mayores resultados positivos, la mejor opción fue un remate de José Corena que José Calderón puro rechazar a dos tiempos.

En el complemento hubo un poco más de acciones, siendo los de Iván Franco Sopegno que mostraron otra versión con la entrada de Jorman Aguilar, quien rápidamente generó al disparar desviado al minuto 50.

Después nuevamente apareció el canalero, pero en esta ocasión Calderón no tuvo problemas para atrapar la pelota.

Al minuto 60 se complicaron los locales, cuando Azarías Londoño vio su segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado, dejando a su equipo con 10 hombres por más de media hora.

A pesar de esto, la inferioridad numérica no se notó en el campo, los quetzaltecos tomaron la iniciativa, pero su posesión del balón no fue efectiva, sus transiciones lentas y no lograban poner en aprietos a Fredy Pérez.

Lo más claro fue un disparo de Carlos Santos que logró desviar Stheven Robles y después un tiro libre de Maynor De León que atrapó Pérez.

Al final, el marcador no se movió Comunicaciones llegó a 12 puntos y es cuarto de la tabla con un partido pendiente, mientras Xelajú está en la octava posición con 10 unidades.

