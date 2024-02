Xavi no quiere saber nada de Kylian Mbappé

ESPAÑA – El técnico de los culés se enfadó al ser consultado por el delantero francés.

Kylian Mbappé ha sido noticia en el futbol europeo tras darse a conocer su salida del París Saint Germain y también por su inminente llegada al Real Madrid, por lo que los medios han consultado a los técnicos de los clubes de La Liga, siendo uno de ellos Xavi Hernández.

El estratega del Barcelona sorprendió son su respuesta e incluso se mostró enojado por la insistencia de los periodistas, por lo que les pidió que no tenía más que decir y que ya no le preguntaran por Mbappé, que solo hablaría de su club y del juego de mañana ante el Celta

“Lo único que se ha hecho oficial es que Mbappé se va a marchar. Cuando algo más se haga oficial, pregúntame de nuevo. No tengo mucho más que decir”, dijo.

Ante otra nueva pregunta de un comunicador agregó: ““No debo hablar, no me preguntéis por Mbappé, lo siento pero no voy a hablar”.

Por otra parte, habló del duelo ante el Celta: “Tenemos uno de los rivales mejor trabajados tácticamente. Benítez es muy metódico y el Celta merece más puntos de los que llevan. Saben a lo que juegan, lo tiene claro, salida muy complicada, pero es verdad que nos están saliendo mejor las cosas fuera de casa”.

Los blaugranas volverán mañana a la actividad a La Liga, cuando a las 11:30 horas visiten al Celta en Balaídos.