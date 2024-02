La felicidad de Roque Caballero por su regreso con gol

GUATEMALA – El delantero sudamericano tuvo un buen retorno tras cumplir su sanción.

Roque Caballero estuvo cuatro partidos fuera por cumplir una sanción que acarreaba del Torneo Apertura 2024, siendo el sábado su regreso y fue la figura en el triunfo de 1-0 de Mixco contra Antigua GFC en el que hizo el gol.

“Estoy contento por los tres puntos que sumamos, era lo que queríamos y gracias a Dios porque lo conseguimos. También estoy contento por regresar y hacerlo con un gol”, dijo Caballero.

Acerca de su regreso a los campos: “Estaba seguro de que la sanción tenía que revisarse, porque no hice nada, cuando leí el informe del árbitro dijo tantas cosas que no pasaron en la cancha, pero bueno al final fueron cuatro partidos que aún me parecieron bastantes, pero los cumplí y gracias a Dios regresé bien”.

“El equipo está bien anímicamente, es un Mixco diferente, distinto, sabemos lo que queremos, hay que sumar de a tres, en especial de local, nos faltó un poco el sábado, tuvimos que haber ganado por más, pero lo importante es que ganamos y que nos mantiene arriba y alejándonos de la zona del descenso”, finalizó.

Los chicharroneros lograron ascender al tercer puesto de la tabla con 10 puntos, ahora se preparan para recibir a Zacapa el viernes en el inicio de la sexta jornada del campeonato.