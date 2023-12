OPINIÓN | ¿Hay fisuras?

La afición de Comunicaciones gozó una Blanca Navidad, luego que su equipo conquistara la Estrella 32 el 23 de diciembre, recobrando la posición en soledad de equipo más ganador en Guatemala.

Hace una semana me atreví a poner a los albos como favoritos en la Final por la profundidad, calidad y experiencia de su plantilla, aunque hice referencia a que notaba mejores cualidades en el DT Roberto Montoya.

Sin embargo, el planteamiento del mexicano no fue acertado, sobre todo porque respetó demasiado a los albos y su 4-3-3 quedó solo en el papel, porque se mantuvo arrinconado la mayor parte del encuentro. Esto hizo que la iniciativa fuera Crema desde el principio y con sus muchas llegadas obtuvo el gol que necesitaba para convertirse en monarca.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

No cabe duda de que Willy Olivera está tocado por la varita mágica, siendo su principal virtud mantener unido al plantel, algo que no es fácil cuando hay muchas vacas sagradas, pero los berrinches de al menos dos jugadores, José Contreras y Jorge Aparicio, al ser sustituidos en el juego decisivo contra Guastatoya, podrían ser signos de fisuras en un equipo cuyos éxitos se basan en las individualidades.

Nota del Autor: Este artículo se redactó el lunes 25 de diciembre y fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 27. Tal y como se informó en Guatefutbol.com, el martes 26 se anunció la separación del Sr. Willy Olivera, y en el transcurso del día 27 se hizo oficial el retorno del entrenador Iván Sopegno, todo lo cual confirma que en el camerino del equipo Campeón Nacional no todo era miel sobre hojuelas y, según se ha filtrado, no todos están de acuerdo con que el argentino vuelva a dirigir al equipo mayor de la institución, lo que significa que esta historia no ha terminado.

Deseo a todos un feliz y próspero 2024.