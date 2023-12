Pezzarossi asume la responsabilidad de la eliminación de Antigua

SACATEPÉQUEZ – El técnico de los aguacateros habló luego de quedar fuera.

Antigua GFC no pudo lograr el objetivo de clasificar a los cuartos de final del Torneo Apertura 2023, luego de ser superado 2-0 por Guastatoya. Dwight Pezzarossi aseguró que cree que no fue justo el resultado, pero al final no se pudo superar al rival y toma la responsabilidad sobre lo sucedido.

“De los 180 minutos, por espacio de 150 merecimos más, obviamente esto no es así, el rival cuenta, los felicito por que nos superaron, más allá que siento que hicimos más en la ida y también en la vuelta, por las ocasiones que generamos, pero no fuimos contundentes”, dijo Pezzarossi.

“Estamos golpeados, pero estoy contento con los jugadores, pero la responsabilidad es mía, soy el técnico, ellos hicieron el esfuerzo, pero el futbol es así, nos quedamos fuera”, agregó.

Acerca de los factores que definieron la eliminación analizó: “Después del primer gol en Guastatoya caímos en desorden, no nos encontramos y nos hicieron el segundo, el sábado lo intentamos por todos lados, acumulamos gente adelante, se intentó por dentro, por fuera, centros y tiros, pero el balón no quiso entrar”.

“Estoy tranquilo con el equipo, no me gustó quedar eliminado, no soy de poner excusas, asumo lo que corresponda, pero no depende del todo de mí, sacaremos conclusiones, la directiva también y a partir de allí podremos ver que se puede hablar”, finalizó.

Pezzarossi tomó el mando del equipo a mediados del torneo, cuando sustituyó a Ronald González, ahora espera la decisión de la directiva sobre su continuidad.