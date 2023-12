Para García fue una alegría inmensa eliminar a Municipal

ZACAPA – El portero de los gallos confía en poder seguir avanzando en el torneo.

Deportivo Zacapa dio la gran sorpresa del Torneo Apertura 2023, al eliminar a Municipal en los cuartos de final del Torneo Apertura 2023, algo que significó una gran alegría para el portero Álvaro García, que como un elemento experimentado hace el llamado a sus compañeros que disfruten de estar en unas semifinales.

“Es una alegría inmensa, no me ha pasado muchas veces eliminar a un grande, he estado en grandes clubes y no pude, pero ahora con Zacapa, que viene creciendo y hasta estuvo desaparecido, dejamos afuera a Municipal en esta fase del campeonato”, dijo.

“Muchos están jugando por primera vez fases finales y es algo que hay que disfrutar, pero hay que ser humildes, porque sabemos que el futbol es lindo y estas etapas no las juegan cualquiera”, agregó.

Acerca de las semifinales analizó: “Sabemos que todos los equipos son fuertes, tienen virtudes, pero nosotros debemos saber nuestra fortalezas y debilidades, para afrontar de gran manera lo que se viene”.

“Confiamos todos en nosotros, en que se puede sacar adelante, con Dios por delante, traemos una base importante de jugadores que dejó Erick González, dejó muchas armas y ahora con el técnico Martín supo sacar lo mejor de cada uno”, finalizó.