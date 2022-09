García Arias promete darles oportunidad a los jóvenes de Malacateco

SAN MARCOS – El mexicano cumple con su segunda semana de trabajo con los toros.

Adrián García Arias se convirtió oficialmente en el entrenador de Malacateco, en el que tiene claro su objetivo de ponerlo en el protagonismo, pero también dejó claro que también tiene como meta usar a elementos de las fuerzas básicas.

“Me gusta mucho la parte formativa, he estudiado coaching y psicología deportiva, ya he hablado con los entrenadores de los juveniles y he visto que hay bastante material, este club es uno de los que más les da oportunidad a los jóvenes y quiero potenciar esa parte, poco a poco se irán viendo resultados”, dijo García.

“Hoy en día tengo en mente seguirle dando oportunidad a los jóvenes en Malacatán, ponerme a trabajar cuanto antes, sé que no podré estar en la banca, pero no lo veo tan importante pero lo fundamental será el trabajo en la semana”, agregó.

Sobre su metodología comentó: “A mí me gusta mucho trabajar la parte emocional de los jugadores, que estén alegres y que el resto lo hagan por si solos, trato de generar buen ambiente. Los técnicos anteriores han hecho un buen trabajo y yo trataré de sumar”.

“El trabajo será el que dará la razón, no vengo acá de paso, ni a quitar el tiempo o robar dinero, sino a intentar hacer más grande a la institución”, finalizó.