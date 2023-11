CRÓNICA | Victoria y liderato para Achuapa

HUEHUETENANGO. Achuapa venció a domicilio a Xinabajul por 0-2.

Xinabajul y Achuapa se enfrentaron en el estadio Los Cuchumatanes, como parte de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2023.

Ambos equipos se presentaban con victorias, pero el equipo Cebollero llegaba motivado sobre todo porque sabía que podía dar el salto a la primera posición del campeonato.

LAS ACCIONES

En los primeros minutos el equipo de Xinabajul intentó hacerse de la posesión de la pelota, pero el equipo visitante también dejaba claro que buscaría imponer sus condiciones.

El empate se rompió en el minuto 18, cuando Kevin Navas se perfilaba para rematar dentro del área, pero fue derribado por Manuel Gamboa y se venía el penal para los Cebolleros. Al cobro llegó el colombiano Eliser Quiñones para poner el 0-1 y el gol de la tranquilidad para los visitantes.

Los locales intentaron poner el empate rápidamente, y su jugador más peligroso fue Luis Sánchez, quien contó con ocasiones sobre la portería de Orellana. Pedro Rego también tuvo una clara ocasión en el 28, pero su disparo se fue a un costado de la portería.

En el minuto 40 Luis Sánchez logró cabecear dentro del área, pero su disparo se fue se fue a un costado y dejaba escapar otra oportunidad para empatar el partido.

Lo lamentable para los visitantes fue que el defensor Orlando Moreira tuvo que ser trasladado a un centro asistencia, pero un golpe en la cabeza.

Para la segunda parte se pensó que Xinabajul saldría con otra mentalidad, pero lamentablemente para las aspiraciones del equipo sufrió la expulsión de Pedro Rego en el minuto 52, dejando a su equipo con 10 jugadores.

Sin embargo, a pesar de estar abajo en el marcador y de tener un futbolista menos en el campo, el equipo local tuvo una chance de empatar en el 67 desde el punto penal, pero el disparo que cobró Cristián Ojeda lo falló.

La molestia de la gente fue evidente, y las cosas se complicaron más, ya que en el 70 Luis Tunchez de cabeza colocó el 0-2 que prácticamente dejaba sin opciones de poder empatar.

No obstante, Xinabajul no daba por perdido el partido y todavía en el minuto 90 tuvo otro penal por una falta sobre José Rosales. Al cobro llegó Tomás Pizarro quien colocó el 1-2, pero el tiempo ya no le alcanzó al equipo local para empatar.

El resultado terminó en el 1-2 y Deportivo Achuapa llegó a 23 puntos en la primera casilla, desplazando a los Rojos incluso con un partido menos.

En el caso de Xinabajul se quedó con 14 unidades en el puesto 11.

