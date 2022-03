Resumen del juego entre Comunicaciones y New York [VIDEO]

ESTADOS UNIDOS. Comunicaciones no pudo en su visita al New York City en los Estados Unidos.

El New York City se impuso 3-1 ante Comunicaciones en el juego de ida de la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022.

Los goles fueron obra de Valentín Castellanos al minuto 29, Maximiliano Moralez al 65’, Santiago Rodríguez al 71’ para los locales, y Manuel Gamboa 60’ marcó por los Cremas.

Don't miss the highlights of the first leg quarterfinal #SCCL22 match here! 👇@NYCFC 🗽 🆚 🔵 @CremasOficial pic.twitter.com/2mtHcI5AFG

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 9, 2022