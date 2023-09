Nicholas Hagen exige que se cambie la gramilla del Doroteo Guamuch Flores

GUATEMALA – El portero no se guardó nada para dar su punto de vista sobre el césped.

Nicholas Hagen se unió a la voz de protesta de los jugadores de la Selección de Guatemala, al dar su punto de vista sobre el césped del estadio Doroteo Guamuch Flores, dejando clara su inconformidad y esperando que las autoridades tomen cartas sobre el asunto.

“El estado del campo es muy malo, lo he dicho antes, no deberíamos jugar acá, una selección nacional merece algo mejor, no nos sentíamos cómodos, en momentos no sabía si la pelota me iba a rebotar a otro lado”, dijo Hagen a los medios de comunicación al finalizar el choque ante los canaleros.

“Pero no son excusas, tratamos de mover la pelota, en algún momento se logró y al final se logró el gol del empate, pero ya demostramos que no solo somos once, hay cambios y siempre tratamos de buscar el partido”, agregó.

“Otros entrenadores ya lo han dicho, de selecciones y clubes, no basta que lo cierren un par de semanas, necesita un cambio y es algo que nosotros también nos ayudará para poder jugar bien”, finalizó el guardameta.

La semana pasada Nicolás Samayoa y Rubio Rubín también indicaron que el campo no es apto para jugar y menos para una selección nacional.