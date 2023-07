Centrone destacó la entrega de sus jugadores

HUEHUETENANGO – El técnico se mostró contento por el resultado, aunque lamentó las bajas que tuvo a última hora.

Xinabajul-Huehue sacó un empate el sábado de la cancha de Comunicaciones, algo que logró con un plantel mermado, luego que no pudiera contar con sus refuerzos por problemas en la inscripción. Pablo Centrone lamentó dicha situación, pero al mismo tiempo elogió lo hecho por sus futbolistas, que a pesar de eso lograron un buen resultado de visitante.

“Me ha ido muy bien ante Comunicaciones, pero son cosas circunstanciales, no es la realidad, porque el equipo pequeño siempre llega diezmado y siempre saca algo más para jugar contra los grandes, hay cosas que trabajar porque perdimos muchos balones, pero afortunadamente también recuperamos rápido”, dijo Centrone.

Sobre las bajas de sus contrataciones comentó: “Hasta el sábado me llamaron y me dijeron que no podía contar con los jugadores nuevos, no fue fácil cambiar a última hora, pero estoy agradecido con el jugador guatemalteco, porque se entrega, estoy contento por los futbolistas y la afición, este empate es para todos, hay que seguir mejorando y esperar que se pueda solucionar lo de las inscripciones”.

“No fue fácil decirles a los jugadores que viajaron que no iban a jugar, porque ellos se entregan, viajamos unidos como un equipo, tenían el entusiasmo de jugar, no se dio por cosas de la vida, no se podía hacer mucho, pero se hizo un gran partido ante Comunicaciones”, finalizó.

La X volverá hoy a las prácticas para iniciar a preparar el juego del domingo cuando reciba la visita de Coatepeque, por la segunda jornada del Apertura 2023.