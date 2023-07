Nicolás Samayoa habla de sus opciones para jugar en el extranjero

ESTADOS UNIDOS – El defensor fue uno de los más destacados de la Selección Nacional.

Nicolás Samayoa dejó una buena sensación en la Copa Oro 2023, luego de tener un buen desempeño con la Selección de Guatemala, por lo que comenzaron a surgir varios rumores sobre la oportunidad de poder volver a jugar en el extranjero.

Samayoa habló sobre dicha posibilidad y fue claro en decir que por el momento tiene contrato en Comunicaciones, por lo que está enfocado en el Torneo Apertura 2023, pero que siempre está en busca de una mejor oportunidad.

“Tengo contrato con Comunicaciones, soy jugador crema, me han tratado bien, pero uno como jugador busca una mejor oportunidad y salir, si se me da esa opción claro que me gustaría tomarla”, dijo el defensor.

El defensor ya sabe que es jugar en el extranjero, antes de unirse a los albos fue parte del New England Revolution y el FGCU Eagles.