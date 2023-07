Municipal con una baja importante para su gira

GUATEMALA – Los rojos no podrán contar con uno de sus extranjeros.

Municipal llegó ayer en horas de la noche a Atlanta, Georgia, Estados Unidos, para disputar una gira de partidos de preparación en aquel país, aunque en el listado de futbolistas destacó la baja del defensor panameño Edgardo Fariña.

El canalero no fue incluido en la nómina del entrenador Sebastián Bini, porque no cuenta con visa americana, por lo que se quedó en Guatemala y trabajará con los elementos de la categoría Sub-20 para no perder su forma física, ni futbolística.

Por otra parte, el cubano Yasnier Matos se unió al plantel en tierras norteamericanas, tomando en cuenta que hace unos días terminó su participación con la Selección de Cuba en la Copa Oro 2023.

Estos son los futbolistas escarlatas que viajaron: