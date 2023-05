Amarini Villatoro opina que Xelajú es justo finalista

QUETZALTENANGO – Los chivos lograron meterse a la lucha por el título.

Amarini Villatoro no escondió su felicidad luego de avanzar a la final del Torneo Clausura 2023 con Xelajú MC, algo que en lo personal lo hace sentirse bendecido porque es la cuarta vez que lo logra y ahora espera conseguir el objetivo que es levantar el título.

“Gracias a Dios, no puedo ser más bendecido, he dirigido 8 torneos en liga mayor y he llegado a 4 finales, todos estos jugadores han confiado, han creído, esta final es merecida para este grupo, toca disfrutar y aspirar a ganar el título”, dijo Villatoro.

Sobre lograr el pase ante su exequipo comentó: “Este grupo de jugadores tuvo un desgaste bárbaro, ante un rival a que le guardo mucho cariño, que me tuvo la confianza, siempre estaré agradecido con Guastatoya, pero esto es de profesionales y hoy me debo a Xelajú, esto es para la gente con la que me identifico”.

“Es merecido por el torneo que hicimos, la regularidad que tuvimos durante el torneo. Es merecido para este grupo el estar en una final. Vamos a disfrutarla y aspiramos a ganarla porque la gente lo merece”, finalizó.

Los chivos emprendieron ayer su viaje rumbo a la ciudad colonial, donde se quedaron concentrados de cara al juego de mañana