Amarini Villatoro: No me quería ir de Xelajú de esta manera

QUETZALTENANGO – El entrenador aseguró que tiene ganas de revancha con los chivos.

Amarini Villatoro ofreció la mañana de hoy una conferencia de prensa, luego que se confirmara que se iba a quedar en Xelajú Mc por lo menos una temporada más, asegurando que no quería irse en blanco del equipo y es por eso que decidió continuar, con el principal objetivo de ganar otro título.

“No es la forma en que me quería ir de Xelajú, tengo hambre de revancha como una persona tengo orgullo y no es la forma en que me quería ir. El objetivo es claro, el compromiso con el equipo y la afición es lograr que la institución sea protagonista y lograr un título más, eso no cambiará”, dijo.

“Mi compromiso es que el equipo mantenga la agresividad, que no nos tarde en llegar el buen momento futbolístico, que sea de local y de visitante. Trabajar en la efectividad, porque se han creado opciones de gol, pero es algo en que todos tenemos responsabilidad, tanto para atacar y defender”, agregó.

Acerca de los cambios que hará aseguró: “Soy un técnico joven, tengo que cambiar unas cosas, tengo que evolucionar, tengo que hacer que el equipo sea más agresivo, que presione, que busque más al rival y que tenga más la pelota”.

“Quiero buscar el bien común, el objetivo grupal. Después del campeonato detecté varios errores y uno de ellos fue la algarabía de haber sido campeón, en especial fue en diciembre y hay que armar bien el equipo desde junio porque adaptarse a Xela es complicado, pero es algo de lo que me hago responsable porque tuve que haber hecho cambios desde inicios de temporada”, finalizó.

Villatoro será el encargado de armar el plantel, en los próximos días se espera que se de a conocer el listado de bajas, así como los primeros refuerzos.