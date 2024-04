Xavi sobre su gestión: Es un proyecto ganador

ESPAÑA – El técnico dio las razones de su continuidad en el equipo.

Xavi Hernández dio a conocer que al final ya no se irá del Barcelona tal como había dicho hace unos meses y ahora cumplirá su contrato, esto luego de charlar con Joan Laporta. El entrenador agradeció la confianza de los directivos y sus jugadores, así como asegurar que aunque este año no se ganarán títulos, es un proyecto ganador.

“Siempre intento hacer lo mejor para el club, y lo más importante es esto. Cuando me reuní con el presidente y le puse el cargo a su disposición él me ofreció una gran confianza y también toda la Junta. La complicidad y el apoyo de los jugadores ha sido muy importante. También como el presidente creo que este proyecto no debe finalizar aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador», dijo.

«En el staff nos vemos con capacidad de hacer grandes cosas. En el mes de enero pensé que lo mejor era un cambio de rumbo, la dinámica cambió y ya tras reunirnos con el presi, pensando en el bien del socio y del club, decidimos seguir. Vamos a trabajar con toda la ilusión del mundo. Estamos muy contentos», agregó.

Acerca del cambio de decisión afirmó: «No ha sido sencilla de tomar. Creía en su momento que lo mejor para el club era irme, pero las circunstancias han cambiado y ahora pienso que lo mejor para el Barça es seguir. El proyecto no está acabado, creo que puede ser ganador aunque lo ha sido al inicio”.

“Estoy convencido, ilusionado… en tres meses he visto a los jugadores, al staff… he hablado con todos y creo en todos ellos. Rectificar es de sabios y no tengo problema. Nunca fue un tema de ego ni de dinero», finalizó.