Xavi defiende a Vinicius

ESPAÑA – El técnico de los culés habló sobre la situación que vivió el brasileño.

Vinicius Jr fue víctima de insultos racistas ayer en el estadio Mestalla de Valencia, algo que le ha dado la vuelta al mundo y Xavi Hernández no quiso dejar a un lado la situación, cuando le fue preguntado sobre su punto de vista.

«España no es racista. No hay que llegar a ese punto, pero ha habido actos de racismo. Hay que condenar eso y educar a la gente. Estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo. Es muy difícil no repetirse. No tenemos un entorno con educación en el mundo del fútbol», dijo.

«Da igual la camiseta. Vinicius es persona antes que futbolista. Tenemos que defender al profesional del fútbol. No entiendo como persona, como ciudadano, que se tengan que aguantar los insultos», agregó.

El técnico también recordó que Samuel Eto’o vivió algo similar hace unos años. “Hay que parar el partido. Hay que frenarlo. Me da igual el escudo, que sea Vinícius o Eto’o. Es muy desagradable. No lo veo en ningún otro deporte. Ni en el tenis ni en el baloncesto ni en el golf. Parar el partido y nos vamos para casa».

«Sí. Se ha aceptado el insulto. Es la única profesión en la que se acepta el insulto. Yo no veo a ningún panadero, obrero que reciban insultos en su trabajo. Hay que frenar todo esto. Si insultas a un obrero, seguro que te cae un ladrillo en la cabeza», finalizó.