Ruiz espera que Ordóñez decida jugar por Guatemala

GUATEMALA – El goleador histórico dedicó unas palabras para el legionario.

Carlos Ruiz es una voz autorizada en el futbol guatemalteco, como parte de la presentación de su libro “El Niño de la zona 21”, realizó un Instagram Live en el que habló de varios temas y entre esos estuvo Arquimides Ordóñez.

Ruiz no dudó en elogiar al legionario a quien confirmó no conoce, pero que le ha dado seguimiento desde el campeonato de la Concacaf del año pasado y que no duda inicie a brillar en su club.

“Arquimides Ordóñez tiene un gran futuro y, si sigue así, en cualquier momento será titular en el Cincinnati. Yo vi casi todos los partidos de la Sub-20 en el Premundial, espero que disfrute su momento en el Mundial de Argentina. Espero que sea de los destacados”, dijo Ruiz

Por otra parte, el Pescado también habló sobre la decisión que aún no ha tomado Quimi, que es la de juga para la azul y blanco, en el que no escondió su deseo porque así sea. “Ya veremos, ojalá y sí, opte por jugar con la Selección Mayor”.

Ruiz se retiró desde hace unos años, actualmente reside en Estados Unidos donde es comentarista de los juegos de la MLS, pero a pesar de eso está pendiente de lo que sucede en Guatemala.