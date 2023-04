OPINIÓN | Ascenso

Hace una semana confesé que prefería no ilusionarme con la Selección. Argumentos no me faltaban y más aún al ver el partido que hicimos en Belice, sobre todo por la ausencia de autocrítica y la cara de satisfacción de quienes más preocupados debieran estar.

El lunes cambiaron las cosas, porque nos dimos cuenta muy rápido que, a pesar de nuestras deficiencias, Guayana Francesa no nos podía echar a perder la fiesta y solo era cosa de tiempo para poner las cosas en su sitio.

Ahora podemos decirle adiós a todos esos equipos malísimos con los que tuvimos que jugar los últimos años, pero no le demos vuelta a la página tan rápido, antes de eso recordemos que estar en las Ligas C y B se lo debemos al presidente de la Federación Gerardo Paiz, que provocó que FIFA nos suspendiera y nos hiciera caer a ese pantano del que hasta ahora logramos salir.

De aquí en adelante los rivales serán los poderosos del área y habrá que mejorar mucho para poder competir contra ellos, tanto en la Liga A como en la Copa Oro, a la que el combinado nacional ya clasificó, por lo que habrá que tener una muy buena preparación.

Felicitaciones a los seleccionados y ojalá puedan continuar dándole alegrías a la afición.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 29 de marzo.