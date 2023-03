Xavi espera que Lionel Messi regrese al Barcelona

ESPAÑA – El técnico de los culés habló sobre un posible retorno del argentino.

En los últimos días en España se ha hablado mucho de un posible regreso de Lionel Messi al Barcelona, tomando en cuenta que el argentino finalizará contrato con el Paris Saint Germain, eso sin contar la mala relación que tiene con la afición, por lo que Xavi fue consultado sobre dicha posibilidad.

“Tengo amistad y hablo a menudo con él, pero no es momento. Ni por el bien de Leo ni por el bien del club. Es un tema que estamos tratando, tengo mucha amistad, pero de aquí a que se pueda hacer queda un mundo”, dijo el técnico.

“Sí claro, no se malinterprete, pero claro. Le he visto crecer. Es ejemplar. Normal que haya ilusión. Un último last dance, como Michael Jordan. Es normal que la gente se ilusione”, agregó.

Sobre las opciones que hay de un retorno comentó: “Ojalá pueda volver a ver a Leo en el Barça de la manera que sea. Sería el primero que me alegría de su vuelta. Es el club de su vida, es el mejor jugador de la historia, pero no es momento de hablar. Estamos a un mes de poder ganar dos títulos. No hay que hablar de posibles fichajes ni del Messi, hay que centrarse en Elche, Real Madrid y todo lo que viene”.

“No depende de mí, depende de Messi, de su felicidad, de si quiere volver y tiene esta voluntad. Tengo relación de amistad y confianza y, si toma la decisión de volver, encantado. Seré el primero que sumaré para que venga. No hay nada de momento. Le hacemos un flaco favor a Leo y al club. Dependerá de muchos factores. Estamos a expensas del fair play, pero sobre todo de la voluntad de Leo”, finalizó.

Los culés tendrían que hacer un gran esfuerzo económico para traer al argentino, tomando en cuenta que su sueldo es muy alto y esa fue una de las razones por las cuáles no se le renovó contrato hace unos años, cuando se dio su salida al PSG.