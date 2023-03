RESUMEN | Xelajú conserva el liderato; Guastatoya es segundo

Jugando con un esquema ultradefensivo, Xelajú MC se llevó un empate sin goles contra Comunicaciones, manteniendo de esa manera su posición de liderazgo del Clausura 2023.

Lo de los Chivos no se entendió, porque tienen equipo para jugar sin temor en ningún lugar, mientras del lado Crema no sucedió nada que su afición no conozca, ya que si las individualidades no aparecen, los resultados no llegan, y eso se ve en todos y cada uno de los partidos en los que los rivales se cierran, ya que el grupo de jugadores no ha sido trabajado desde hace varios años.

El beneficiado de este 0-0 fue Guastatoya, que goleó 3-0 a Mixco y eso le permitió ascender al segundo lugar por mejor diferenciade goles que los albos, lo que implica que el Pecho Amarillo entra de lleno a la pelea por el liderato.

Para los Chicharroneros el marcador fue durísimo, porque vuelve a alejarse de la zona de permanencia e igual cosa sucede con Santa Lucía Cotzumalguapa, que perdió en casa contra Iztapa, lo que lo deja con la soga al cuello con solo doce partidos por delante.

Y es que la situación se agrava con el triunfo de Achuapa 4-3 en un partido de locos contra Malacateco, resultado que fue una verdadera bocanada de aire fresco para los cebolleros, lo que hundió a Mixco y Santa Lucía en una zona de descenso cada vez más oscura.

Entre tanto, Cobán Imperial cedió un empate contra Xinabajul fallando un penal con solo nueve minutos por jugar, lo que ha hundido al Campeón Nacional al último lugar, con solo una victoria en diez partidos, lo que llena de preocupación a los seguidores de los Príncipes Azules.

La jornada concluyó con el triunfo de Antigua 2-1 contra Municipal, lo que hizo subir a los coloniales a la quinta casilla, mientras los rojos siguen anclados en el cuarto lugar, cinco puntos atrás de Comunicaciones, su próximo rival.

Esta victoria también le sirvió a los coloniales para acentuar su recuperación, luego de la irregularidad de resultados que ha tenido en la primera vuelta, mientras Municipal sumó su tercera derrota del torneo, en un partido en el que su técnico Saturnino Cardozo se fue expulsado y no podrá dirigir desde el banco en el Clásico y probablemente tampoco en el inicio de la segunda vuelta contra Guastatoya.

Cumplidas diez fechas Oscar Santis de Antigua es el máximo artillero con cinco tantos, mientras José Calderón de Xelajú es el guardameta menos vencido con solamente dos tantos encajados en diez fechas.

