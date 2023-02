OPINIÓN | Premundial

Estamos a las puertas del Premundial Sub-17 en el que Guatemala será anfitrión, pero sin contar con ninguna ventaja más que la de ser local.

El sábado 11 será el debut contra Panamá, el lunes 13 el rival será México y el miércoles 15 enfrentaremos a Curazao. De los cuatro equipos avanzarán tres a los Octavos de Final, por lo que rápidamente podemos pensar que es suficiente un triunfo para estar en la siguiente etapa. La pregunta es a quién se podrá vencer, partiendo que en esta categoría no hay mucho estudio previo que se pueda hacer, además que Panamá, y sobre todo Curazao, pueden aparecer con jugadores grandotes y fortachones, mientras México siempre está varios peldaños arriba, aunque eso no significa que no se les pueda ganar.

El DT Marvin Cabrera luce optimista de cara al difícil compromiso y los muchachos también tienen la ilusión de ganar el boleto para el Mundial a efectuarse en Perú este mismo año, aunque si el caos político sigue reinando en el país inca, quizá haya un cambio de sede.

Desde ya deseamos lo mejor a la Selección Sub-17, confiando en que además de lo futbolístico tendrán una buena preparación mental para no sentirse inferiores a nadie, y menos jugando en casa.

