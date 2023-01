VIDEO | Olivera: La gente tiene poca memoria

GUATEMALA – El uruguayo se molestó luego que el público pidiera su salida.

Willy Olivera se mostró molesto luego que la mayoría de la afición que llegó ayer al estadio Doroteo Guamuch Flores pidiera su salida, por lo que al ser cuestionado en conferencia de prensa, indicó que “la gente tiene poca memoria” e inició a recordar los logros que ha tenido en el club.

“A veces lamentablemente la gente tiene poca memoria, a mi no me gusta nunca hablar de las cosas que uno ha ganado, pero yo tengo cinco títulos como subentrenador, cuatro como entrenador, tres nacionales y un internacional, tengo el penta y el Hexa”, inició.

“Tengo el ascenso de tercera a segunda y de segunda a primera, me tocó regresar para ganar un título que hace siete años no se ganaba. Esto tampoco quiere decir que te mantenga por siempre, el campeonato pasado no nos fue mal y esta es la primera jornada, la gente tiene que apoyar un poco más”, agregó.

Por último, mandó un mensaje a los seguidores: “Tampoco son todos, pero si creo que la gente tiene que apoyar un poco más, darle el respaldo, no a mí, sino a los jugadores”.