Atlético de Madrid con victoria frente al Elche

Este jueves la Liga de España tuvo actividad por su Jornada 15.

La Liga de las Estrellas tuvo acción este jueves 29 de diciembre, en el que se disputaron tres partidos.

Atlético de Madrid venció 2-0 al Elche en condicin de local y llegó a 27 en la tercera posición, mientras que el Betis empató 0-0 contra el Athletic de Bilbao, y con ello soltó puntos importante frente a su afición. Ambos llegaron a 25 unidades.

El tercer encuentro fue el de Girona contra el Rayo Vallecano, el cual quedó también con un empate pero de 2-2.

Estos fueron los resultados:

-Atlético de Madrid 2-0 Elche

-Betis 0-0 Atletic de Bilbao

-Girona 2-2 Rayo Vallecano

Mañana viernes 30 de diciembre continuará la actividad, y estos son los partidos programados:

-Getafe vs Mallorca

-Celta de Vigo vs Sevilla

-Cadiz vs Almería

-Valladolid vs Real Madrid