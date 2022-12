Las emotivas palabras de Kevin López a Comunicaciones

GUATEMALA. El hondureño escribió un conmovedor mensaje dirigido a la institución blanca.

Comunicaciones anunció la salida del hondureño Kevin López esta semana, en una de las bajas del equipo para el Torneo Clausura 2023.

Aunque se desconoce con certeza el nuevo destino de su carrera profesional, lo único cierto es que el jugador llevará al equipo de Comunicaciones en su corazón pese que su estadía no fue larga.

«Fue inventable enamorarme de este escudo, de estos colores y de esta afición que desde el primer día me hizo sentir en casa, me hizo sentir que llevaba tantos años aquí. Les agradezco tanto amor y tanto aprecio que me brindaron este año. Tengan seguro que siempre estarán en mi corazón», escribió Kevin López.

A la directiva del equipo el mediocampista hondureño, dijo: “Directiva y cuerpo técnico gracias por la confianza que me dieron de ser parte de esta gran institución, de formar parte del más grande de Guatemala. Gracias por todo”.

Asi mismo el futbolista no se olvidó de sus compañeros, quienes le brindaron su amistad y la confianza para sentirse uno más dentro de la institución: “Gracias a mis compañeros que me ayudaron en todo tiempo que me brindaron su amistad, les agradezco todo lo que me enseñaron día a día en cada entreno y en cada partido, gracias, los extrañaré”.