CRÓNICA | Antigua se pone en ventaja gracias a un autogol de Jerez

GUATEMALA – Los coloniales fueron certeros y están a un paso de avanzar a la final.

Antigua GFC venció 0-1 a Municipal en condición de visitante en el juego de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2022, que se disputó en el estadio Doroteo Guamuch Flores y ahora le queda defender su ventaja el domingo en el Pensativo para buscar clasificar a la final.

El partido comenzó con bastante intensidad por parte de los dos equipos, esto con la presencia de un buen marco de aficionados que apoyaban a los locales y que esperaban que se abriera el marcador lo más pronto.

Los rojos tuvieron la iniciativa, pero lo hicieron con más ganas que un argumento futbolístico, incluso en momentos los jugadores se miraban ansiosos en ataque y en defensa, que los obligó a cometer exceso de faltas.

En ataque tuvieron llegadas con un cabezazo de Steve Makuka y el más claro fue un tiro de Pedro Altán que fue bien rechazado por Braulio Linares. Rudy Barrientos también lo intentó, pero sus disparos se fueron a un lado.

Después del minuto 25, el juego bajó de intensidad, esto le favoreció a los visitantes que con un buen manejo de balón se adueñaron de la posesión, aunque no podían llegar para lograr incomodar a Ricardo Jerez.

Su primer tiro fue al minuto 32 cuando Carlos Mejía lo intentó de larga distancia, al 44 Cristian Jiménez tuvo el primero, pero su tiro se fue desviado cuando cerró un centro en el segundo palo.

En la segunda parte, los rojos iniciaron mejor, se lanzaron al ataque en busca de ponerse adelante en el marcador, pero no aprovecharon sus 15 minutos de intensidad para hacer el 1-0.

La más clara la tuvo Renato Sequén que estrelló un tiro libre en el travesaño, luego Pedro Altán otra vez lo intentó de larga distancia pero su tiro se fue desviado.

Después de estas chances, el juego nuevamente cayó en un bache, con los antigüeños manejando el balón cuando tuvieron la oportunidad y demostrando un buen toque, jugando con la desesperación del rival.

Hubo un momento donde los rojos parecían cansados, intentaban ir al marco contrario pero ya no les daban las piernas, mientras la visita no tenía prisa e incluso demostraba que no le parecía mal el empate.

Al minuto 81, los coloniales tuvieron la más clara cuando José Ardón realizó un tiro raso, que fue rechazado de manera fenomenal por Ricardo Jerez.

Pero el portero rojo pasó de héroe a villano en menos de un minuto, porque Ardón estrelló la pelota en el palo con un cabezazo, pero el rebote choco en Jerez que se vio falto de reflejos y marcó un autogol para hacer el 0-1.

Sobre el final, la visita se quedó con 10 hombres por la expulsión de Romario Da Silva y los escarlatas se fueron al ataque con más ganas que ideas, a pesar de eso Matías Rotondi tuvo el empate, pero de manera increíble mandó su remate muy alto.

Al final, Antigua GFC ganó por la mínima de visitante a Municipal y se va con ventaja en la serie, la cual intentará defender el domingo en el estadio Pensativo.