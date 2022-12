Portugal firma su clasificación con una contundente goleada

CATAR. Los portugueses vencieron con un sólido 6-1 a la Selección de Suiza.

La Selección de Portugal aseguró el último boleto a los Cuartos de Final del Mundial de Catar 2022, al eliminar a la Selección de Suiza con un marcador de 6-1.

Desde el inicio del partido llamó mucho la atención la no inclusión de Cristiano Ronaldo en el once titular, sin embargo, la ausencia no le afectó al equipo que prácticamente no tuvo ningún inconveniente para quedarse con el boleto.

Los anotadores por Portugal fueron Pepe, Raphael Guerreiro, Rafael Leao y un triplete de Concalo Ramos quien tuvo una noche inspirada en Catar. Por los suizos descontó Manuel Akanji en el 58, para únicamente decorar el marcador. Cristiano Ronaldo ingresó en el minuto 73, y aunque buscó anotar el gol se le negó.

Con esto Portugal se verá las caras con la sorpresiva selección de Marruecos, que dio el campanazo a primera hora al eliminar a la Selección de España.