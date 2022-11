Mario Escobar será el cuarto árbitro guatemalteco en estar en un Mundial

CATAR – El referí se unirá al listado de chapines que han dirigido un encuentro mundialista.

FIFA confirmó ayer que el árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca dirigirá su primer partido en la Copa del Mundo de Catar 2022, luego que fuera designado para impartir justicia en el Gales ante Irán correspondiente al Grupo B.

Con 36 años hará su debut en un Mundial, con lo que se convierte en el cuarto árbitro chapín en hacerlo y el cual se hará oficial cuando se de el pitazo inicial este viernes a las 4:00 hors en el estadio Ahmed Bin Ali.

El último colegiado chapín en estar en una Copa del Mundo fue Walter López, aunque no dirigió juegos, solamente fue cuarto árbitro en los duelos de Italia vs Inglaterra, Portugal vs Estados Unidos y Croacia Camerún.

Previamente nuestro representante fue Carlos Batres, que fue tomado en cuenta en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, en los que pitó en cinco partidos, para Alemania 2006 no pudo estar debido a una lesión.

Y el primer árbitro guatemalteco en una justa mundialista fue Rómulo Méndez, quien estuvo en España 1982 y México 1986, dirigiendo un total de dos compromisos.