Antigua tiene en duda a un jugador

SACATEPÉQUEZ. Los Panzas Verdes tienen en duda a Dennis Ramírez por la fuerte entrada de Jorge Matul.

Antigua encarará otra Semifinal en la Liga Nacional, y en este Torneo Apertura 2022 busca poder conquistar su quinto título e igualar a Xelajú MC.

Los Panzas Verdes disputarán esta serie contra los Rojos, y lo harán primero en el estadio Doroteo Guamuch Flores el siguiente jueves a las 20:00 horas, y cerrarán el domingo a las 18:00 horas en el estadio Pensativo el domingo.

El entrenador Ramiro Cepeda tiene en duda al jugador Dennis Ramírez, quien se lesionó de la rodilla tras una fuerte entrada de Jorge Matul el domingo pasado. El estratega comentó que el jugador estará bajo observación, y manifestó que espera poder contar con el en esta instancia ya que para el equipo es una pieza importante.

«Es una lástima, me pareceq ue hay que ser mucho más deportista. No me gustó la acción de Matul. Veremos como está, tiene un golpe bastante inflamdo en su rodilla y esperamos que pueda evolucionar bien. Había entrado bien, es parte importante en el equipo», comentó Ramiro Cepeda en la conferencia de prensa del equipo.

Los Coloniales se preparan en el estadio Pensativo, y bajo la mirada del timonel Ramiro Cepeda buscan conseguir un resultado positivo ante los Rojos el próximo jueves.