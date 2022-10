Árbitros para la Jornada 16

GUATEMALA. Este domingo inicia la Fecha 16 del Torneo Apertura 2022.

Debido al partido amistoso que tendrá Guatemala contra Qatar este día, la Jornada 16 solamente tendrá tres partidos. Los juegos de Iztapa vs Achuapa, Guastatoya vs Xelajú y Xinabajul vs Mixco son los únicos que están calendarizados para este domingo.

Para estos encuentros la Federación Nacional de Guatemala dio a conocer los árbitros que estarán para dichos partidos, en el que Ignacio Fuentes, Mario Escobar y Walter López fueron los nombrados.

Estos los nombramientos:

-Iztapa vs Achuapa / Estadio El Morón / 12:00 horas

Árbitro: Ignacio Fuentes

Asistente 1: Luis Ventura

Asistente 2: Aczel Pérez

Cuarto Árbitro: Enríque de la Rosa

-Guastatoya vs Xelajú / Estadio David Cordón Hichos / 14:00 horas

Árbitro: Mario Escobar

Asistente 1: Juan Daniel Tipaz

Asistente 2: Raúl Jimenez

Cuarto Árbitro: Astrid Gramajo

-Xinabajul vs Mixco / Estadio Los Cuchumatanes / 17:00 horas

Árbitro: Walter López

Asistente 1: Jorge Ordóñez

Asistente 2: Julián Méndez

Cuarto Árbitro: Wildomar Ramírez

El resto de los juegos así quedaron:

Miércoles 9 de noviembre

-Malacateco vs Municipal / Estadio Santa Lucía /12:00 horas

-Comunicaciones vs Santa Lucía /Estadio Dorotero Guamuch Flores / 19:00 horas

-Antigua vs Cobán Imperial / Estadio Pensativo / 20:00 horas