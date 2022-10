VIDEO | SIGUEN LOS OFRECIMIENTOS

En El Diario de Guatefutbol comento hoy el ofrecimiento del ex árbitro panameño John Pitti, quien ofreció implementar el VAR en Guatemala.

Esto me hizo recordar que no hace mucho el presidente de FIFA, también hablando con mucha ligereza, ofreció un estadio y poco falta para que venga alguien y nos regale una plaza en la Copa del Mundo o algo parecido.

Siendo viernes también aprovecho para dar un rápido vistazo a la Jornada 15, de la que me atraen los duelos Xelajú MC vs Comunicaciones y Municipal vs Antigua GFC, aunque todos los encuentros son interesantes.

Vea el VIDEO completo, dénos un ME GUSTA, comparta nuestro contenido con sus contactos, deje su comentario y suscríbase a nuestras plataformas para que podamos tener un mayor alcance.

Le esperamos el fin de semana en el MINUTO a MINUTO de TODOS los partidos y también le invitamos para que conozca las últimas noticias visitando Guatefutbol.com, El Portal del Futbol Chapín.