Amarini Villatoro pidió más compromiso a sus jugadores

QUETZALTENANGO – El técnico habló de lo que le ha dicho a su grupo tras los últimos resultados.

Amarini Villatoro charló en conferencia de prensa de la actualidad de Xelajú MC, en el que nuevamente indicó que falta sumar en condición de visita, pero para eso le ha pedido más compromiso a sus jugadores, de quienes espera que mantengan la personalidad en todos los juegos y así pode mejorar los resultados.

“Les hemos pedido compromiso dentro del grupo y que traten de dar un poco más a ciertos compañeros. Para mí la exigencia es buena porque al final queremos armar un grupo con mentalidad ganadora”, dijo Villatoro.

“Quién no está presionado a la exigencia y crítica, será un deportista que no irá a sumar. Hay que saber a vivir con la crítica constructiva. A quién no le gusta la exigencia en el camerino, en algún momento le tocará que irse porque somos un cuerpo técnico exigente”, agregó sobre el estado de su plantel.

Sobre los resultados adversos comentó: “El campeonato se ha vuelto de equipos muy localistas. La mayoría ha aprovechado la condición de local y por eso casi la mitad de los equipos no ha perdido en casa. Considero que nos ha faltado dar un poco más de visita y podríamos hacerlo de mejor manera, si nos lo creemos nosotros. Necesitamos esa cara que mostramos de local, en condición de visita”.

“Creo que más de sistema y formación, es la actitud y mentalidad. Hay jugadores que deben mantener la misma postura y personalidad tanto de local, como de visita. Hay que madurar en ese sentido y creérsela”, finalizó.

Los chivos suman tres partidos consecutivos sin ganar, de estos ha caído en dos de visita y empató uno de local. El sábado recibirá la visita de Comunicaciones en la actividad de la decimoquinta jornada.