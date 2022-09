VIDEO | Gerardo Gordillo agradeció la confianza por ser elegido capitán

ESTADOS UNIDOS – El defensor analizó la derrota ante Colombia y también habló de su nuevo rol.

Gerardo Gordillo fue el capitán de la Selección Nacional en el partido amistoso versus Colombia, algo que agradeció por la confianza que recibió del cuerpo técnico y compañeros. Además, dio su punto de vista sobre la derrota del pasado sábado.

“Fue un partido complicado, trabajado por parte de los dos equipos porque no les fue fácil, yo conozco al técnico de ellos y nos felicitó por darle pelea, tuvieron que hacer cambios para entrar fácil y nosotros sabemos que mejorar un poco”, dijo Gordillo.

“Es gente con jerarquía que juega en Europa, que los vemos en televisión, pero en el campo somos los mismos, tienen miedos, cometen errores, podemos jugarles de tú a tu a rivales de la elite”, agregó.

Sobre portar el gafete de capitán comentó: “Contento con la confianza que me da el grupo, que me da el técnico, siempre he tratado de hacer un ejemplo, recibí la confianza, así como lo ha hecho Ricardo y otros en su momento, siempre es respetable y tratamos de llevar una convivencia sana y tranquila”.