VIDEO | Aún no vemos la luz al final del túnel

En Un Espacio Para Comentar les traslado mi opinión sobre la presentación de Guatemala contra Colombia el pasado sábado en New Jersey.

Como es de todos sabidos, la Selección Nacional fue goleada 4-1 y del partido hay poco para rescatar en lo positivo, pero confiamos en que el DT Luis Fernando Tena haya tomado nota de todos los errores cometidos, partiendo de su propio planteamiento, que tenía toda la intención de defender a toda costa para no salir goleados, y de todas maneras salimos goleados.

Luego de ver el video, quiero conocer su opinión, por lo que le invito a que nos de su comentario. Yo los leeré todos y de esa manera podremos intercambiar puntos de vista, recordando siempre que nadie es dueño de la verdad.

No olvide darnos un ME GUSTA y, si aún no lo ha hecho, suscríbase a todas las plataformas de Guatefutbol.com, El Portal del Futbol Chapín.