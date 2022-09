Kevin López aclara la discusión que tuvo con Aparicio

GUATEMALA. El hondureño agradece el apoyo que ha recibido en los últimos días.

El hondureño Kevin López y el mediocampista Jorge Aparicio han sido el centro de atención en el campamento Crema en los últimos días. Si bien es cierto que los dos jugadores se vieron envueltos en un incomoda escena durante el partido contra Antigua, el catracho tuvo que salir a aclarar la situación y asegurar que todo está bien entre ambos futbolistas.

«Sobre el tema con mi hermano Aparicio todo está bien, lo que pasó es parte del futbol y ya», explicó el jugador ya que durante el partido contra Antigua la semana pasada, se le observó discutiendo airadamente con Aparicio. Según algunos videos que circularon por las redes sociales se les observó cuando sus compañeros tuvieron que separarlos.

Por parte del club no existió un pronunciamiento, y curiosamente este viernes a altas horas de la noche se dio a conocer la convocatoria del equipo, donde no aparece el nombre de Kevin López. «Estamos bien. No fui tomado en cuenta para este partido por una molestia muscular que tuve estos días en los entrenamientos, entonces estamos recuperándonos para estar al cien muy pronto».

Por último Kevin López finalizó su mensaje diciendo: «Estamos bien y comprometidos y enfocados en los objetivos para este torneo, que primeramente Dios los alcanzaremos. Un fuerte abrazo a todos que Dios les bendiga».