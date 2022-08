VIDEO | Amarini Villatoro asegura que está acostumbrado a la presión

QUETZALTENANGO – El técnico nacional se mostró tranquilo a pesar de la seguidilla de partidos sin ganar

Xelajú MC suma tres partidos consecutivos sin ganar, algo que ya ha generado críticas en el entorno quetzalteco, a pesar de eso, el técnico Amarini Villatoro se muestra tranquilo y en lo personal comentó que está acostumbrado a la presión, por lo que no es de los que tira la toalla rápido ante las adversidades.

“El jugador que quiere estar en Xelajú tiene que adaptarse a la presión, eso es lo que vamos viendo, esto es así, es rendimiento y futbol profesional, el jugador tiene que estar preparado para la presión y exigencia, el que no pueda asimilar eso o el entrenador, está condenado al fracaso”, dijo Villatoro.

“Hay que estar preparados para esto, en nuestra profesión hay presión, de la prensa, del aficionado y no solo acá. Hay presión de ganar un campeonato, de no descender, de partidos importantes, cada juego tiene su grado y yo estoy acostumbrado a ese sentido, no a las primeras de cambio tiro la toalla y no es que todo se está haciendo mal”, agregó.

Sobre lo positivo y lo negativo de su equipo analizó: “El equipo genera, por juego hay mínimo cuatro opciones claras, la diferencia es que hay que ser efectivos, corregir los errores defensivos, mejorar en la pelota parada tanto a favor como en contra”.

Los chivos cerrarán hoy su preparación en el estadio Mario Camposeco de cara al partido de mañana contra Xinabajul, en el que intentará volver a la senda de la victoria.

