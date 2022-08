Oficial: Calendario de los cuartos de final de la Liga Concacaf

ESTADOS UNIDOS – Tras el fracaso de los clubes guatemaltecos, la competición continuará con el resto de representantes centroamericanos.

Concacaf ha confirmado el calendario y los emparejamientos para los partidos de cuartos de final de la Liga Concacaf Scotiabank (SCL) 2022. Las series de ida y vuelta entre los ganadores de los octavos de final tendrá lugar el 7 y 8 de septiembre (partidos de ida) y del 13 al 15 de septiembre (partidos de vuelta).

El camino de cada club hacia la final y la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank (SCCL) 2023 se determinó en el sorteo oficial del miércoles, 8 de junio. La acción de los octavos de final culminó anoche en Tegucigalpa, Honduras, con CD Olimpia (HON) uniéndose a Tauro FC (PAN), CS Herediano (CRC), Diriangén FC (NCA), FC Motagua (HON), Alianza FC (SLV), RCD España (HON) y LD Alajuelense (CRC) en la tercera ronda de la competencia.

Así quedaron los cruces y calendario de los cuartos de final:

Partidos de Ida

Miércoles, 7 de septiembre de 2022

22:00 (20:00) Alianza FC (SLV) vs LD Alajuelense (CRC) – Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

Jueves, 8 de septiembre de 2022

18:00 (16:00) FC Motagua (HON) vs Tauro FC (PAN) – Estadio Chelato Ucles, Tegucigalpa, Honduras

20:00 (18:00) RCD España (HON) vs CS Herediano (CRC) – Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras

22:00 (20:00) Diriangen FC (NCA) vs CD Olimpia (HON) – Estadio Cacique Diriangén, Diriamba, Nicaragua

Partidos de Vuelta

Martes, 13 de septiembre de 2022

22:00 (20:00) LD Alajuelense (CRC) vs Alianza FC (SLV) – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

Miércoles, 14 de septiembre de 2022

22:00 (21:00) Tauro FC (PAN) vs FC Motagua (HON) – Estadio Universitario, Penonomé, Panamá

Jueves, 15 de septiembre de 2022

20:00 (18:00) CS Herediano (CRC) vs RCD España (HON) – Estadio Nacional, San José, Costa Rica

22:15 (20:15) CD Olimpia (HON) vs Diriangen FC (NCA) – Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras

Tras la conclusión de los cuartos de final, los ganadores de las series (cuatro clubes) se clasificarán automáticamente para las semifinales del torneo y la SCCL 2023. Los otros cuatro clubes serán clasificados según el número total de puntos (y, si es necesario, la diferencia de goles) que hayan acumulado en los octavos de final y los cuartos de final, con los dos primeros también clasificándose para la SCCL 2023 (seis en total).