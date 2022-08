[VIDEO] Juan García: Hay molestia por la eliminación, pero no vergüenza

El entrenador de los Cremas habló en exclusiva para Guatefutbol.com.

Casi 48 horas han pasado desde que Diriangén eliminó a Comunicaciones de la Liga Concacaf, pero el tema aún no se termina de digerir en el ámbito de Comunicaciones.

El presidente de la institución Crema, Juan García, habló para Guatefutbol.com vía telefónica, en donde platicó acerca del momento por el que atraviesa Comunicaciones.

El máximo dirigente de la institución fue claro, y comentó que, para él, el témino vergüenza no es el apropiado para platicar sobre la eliminación. “Para mí en el futbol no intentar por ser mejor, eso es sentir vergüenza. Si el resultado no se dio, es simple y sencillamente porque no se hicieron bien las cosas, pero se intentó. La vergüenza es un término injusto para cualquier persona. Es malo catalogar a un ser humano de esa manera. ¿Pero estamos molestos? Si, claro, ¿La gente tiene razón de estar enojada? claro que sí”, respondió.

“Es duro habernos quedado en esta instancia, teníamos muchas expectativas, pero no se logró ese objetivo. Hay que aceptar que tuvimos un rival que también juega y que si avanzó es porque hizo mejor las cosas que nosotros. Estamos buscando respuestas y soluciones para encaminar nuevamente la nave al éxito”, expresó Juan García.

Sobre el perder la vitrina internacional para los jugadores, la pérdida económica, y muchos otros factores más que se dejaron escapar por quedar eliminados, Juan García dijo: “Lo tenemos que aceptar y asumirlo con responsabilidad y autocritica pero no hay tiempo para lamentarse. Solo queda esforzarse porque este club así lo exige”.

Comunicaciones hoy volvió a los trabajos en la cancha alterna del estadio Cementos Progreso, y se prepara para enfrentar a Cobán Imperial este fin de semana.

