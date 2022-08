¿Debe ser destituido Willy Olivera?

GUATEMALA. Comunicaciones quedó fuera de la Liga Concacaf ante un equipo nicaragüense.

Comunicaciones enfrentó esta noche al Diriangén de Nicaragüa, como parte de la Vuelta de los Octavos de Final de la Liga Concacaf.

Sin embargo, el equipo Crema hizo el ridículo al no poder remontar la serie y el primer señalado es el entrenador Willy Olivera. El técnico no sólo quedó fuera de la competición y con ello ya no podrá defender el título logrado en diciembre del año pasado. Además, en la Liga Local solamente lleva una sola victoria de seis Jornadas disputadas, con una efectividad en el ataque bastante pobre.

Pero con la vergüenza que pasó el equipo Albo en suelo nicaragüense, ¿Qué pensará el presidente de la institución Juan García sobre el papelón del equipo?.

Además, varios han sido señalados de esta vergüenza internacional, como Luis Ángel Landín, Eliser Quiñonez, Nicolás Samayoa, como tambien el capitán José Manuel Contreras.

Ahora Comunicaciones regresará mañana a Guatemala, para enfocarse en la Liga Nacional.



