Acevedo dio unas claves de cómo Diriangén debe ganarle a lo Cremas

EL PROGRESO. El entrenador nicaraguense ya sabe lo que es vencer a Comunicaciones en una serie importante.

Esta noche Comunicaciones estará enfrentando a Diriangén en Nicaragua, por la Vuelta de los Octavos de Final de la Liga Concacaf.

El entrenador de Guastatoya, Mario Acevedo, habló para el medio nicaraguense La Prensa, donde conversó acerca de cómo vencer a Comunicaciones.

“Tratar de quitarle la pelota, para que no se sientan cómodos dentro de la cancha, y tener la personalidad de querer jugar. Ahora van estar con su público y porque van ganando no deberían tirarse atrás, si te vas a defender buscando el empate llevas la de perder, deben salir a jugar tomando tus precauciones, no ceder toda la iniciativa. Ellos se incomodan cuando les marcan mucho, no permitirles que jueguen con libertad, que todo el tiempo los estén presionando y no dejarlos pensar para que se sientan incómodos”, explicó Acevedo a La Prensa.

El entrenador comentó que no tiene un claro favorito entre Diriangén y Comunicaciones, e indicó quela serie está abierta. Hay que recordar que Acevedo ya sabe lo que es vencer a Comunicaciones en una serie tan importante, ya que el año pasado le ganó un título cuando dirigía a Santa Lucía.

El juego de Diriangén contra Comunicaciones será a las 20:30 horas en el estadio Cacique Diriangén, donde se conocerá al clasificado a los Cuartos de Final de la Liga Concacaf.

