Podrá debutar con la X

HUEHUETENANGO – Los occidentales no habían podido contar con uno de sus refuerzos.

La Junta Directiva de Xinabajul – Huehue fue notificada que ya tiene el pase internacional de Marvin Ceballos, por lo que podrá ser tomado en cuenta para el partido de mañana contra Cobán Imperial por la segunda jornada del Torneo Apertura 2022.

La X procedió a inscribirlo en la Liga Nacional y tras completar el proceso ya está disponible para el entrenador Silvio Fernández que podría incluirlo en el cuadro titular.

Marvin Ceballos no estuvo en el último encuentro ante Comunicaciones tras no completar su papelería, porque su pase internacional procedente de México aún no había llegado al país.

Ahora la X solamente tiene la duda del delantero Juan Mascia, quien por el mismo inconveniente podría perderse el choque versus los Príncipes Azules, tal como sucedió la semana anterior contra los Cremas.

AVISO IMPORTANTE: Si ya tiene la Aplicación de Guatefutbol para teléfonos inteligentes, vaya a la Play Store y haga clic en ACTUALIZAR. Tenemos cosas nuevas para mostrarle, incluyendo notificaciones de los partidos de los equipos que usted elija. Si aún no la tiene, hoy es un buen día para descargarla.

En breve informaremos cuando esté disponible para iOS.