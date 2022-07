Lobos da sus razones por las que no salió de Xelajú

QUETZALTENANGO – El portero continuará jugando con los chivos.

Terminó la novela y al final Nery Lobos continuará defendiendo los colores de Xelajú MC, luego que hace unos días Deportivo Mixco le ofreciera llegar a sus filas, incluso estuvo interesado en pagar su cláusula de recisión, pero el guardameta prefirió no cambiar de aires.

“Nació la posibilidad de ir a Mixco, pero hay una cláusula de recisión, por lo que se lo comuniqué a los directivos, ellos me dijeron que tenían platicarlo, pero yo siempre estuve pensando en el partido del sábado ante Iztapa porque para eso he estado entrenando”, dijo Lobos.

“No pensé en quedarme, son oportunidades que salen, pero hay que poner las cosas en la balanza, son muchas y si hay que poner algo es en permanecer. Mi familia se siente bien acá, yo me siento bien en la ciudad y estamos contentos en Quetzaltenango”, agregó sobre su decisión.

“A la hora de tomar decisiones uno toma en cuenta todo, en los torneos anteriores me resentí de algo en las pretemporadas, pero hoy no, me siento bien y me he cuidado bien, para que a la hora que me toque hacer un buen papel”, finalizó.

Lobos es uno de los porteros de los Súper Chivos y buscará ganarse un puesto ante el panameño José Calderón, quien se perfila a ser titular.

