Saravia asegura que necesitaba un giro en su carrera

URUGUAY – El volante nacional volverá a jugar en el futbol extranjero.

Rodrigo Saravia fue presentado ayer como nuevo futbolista del Plaza Colonia de Uruguay, contratación que se dio durante los últimos días y ahora el chapín se ilusiona con esta nueva aventura futbolística, la cual comenta necesitaba en su carrera.

“Necesitaba un giro en mi carrera, sentía que había llegado a un tope y agradezco a las personas que me dieron esta oportunidad. Me gusta ser solidario con el compañero, por ahí a veces hay que sacar esa garra que tal vez el compañero necesita. Tácticamente soy ordenado y técnicamente aceptable”, dijo Saravia en su presentación

El jugador también habló de sus características: “Tengo mucha intensidad, me gusta competir, no me gusta perder y dejar puntos porque al final son importantes. Así que trataré de ayudar al compañero lo más que pueda porque al final del día es un deporte de conjunto y se necesita que todos estemos bien en el campo y aquí es una familia”.

“Primero que todo vengo a sumar al grupo, ponerme a la disposición del cuerpo técnico lo antes posible. Las metas y objetivos grupales es quedar lo más alto posible en la tabla, esperando que la nueva temporada logremos dar ese salto que se necesita para estar en los primeros puestos”, agregó.

“Venir acá representa un salto importante para mi carrera. Soy una persona que me gusta ir día a día, entrenarme lo más que pueda y obviamente usarlo como trampolín porque el fútbol se trata de seguir creciendo”, finalizó.

Saravia llega procedente de Comunicaciones, anteriormente ya había militado en el extranjero cuando militó en FGCU Eagles, Columbus Crew, Swope Park Rangers, Pittsburgh (Estados Unidos) e IK Frej (Suecia).

