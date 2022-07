VIDEO | Concacaf destaca atajadas de Jorge Moreno

GUATEMALA – El portero fue una de las figuras para lograr clasificar al Mundial.

Concacaf no ha querido dejar pasar los mejores momentos del Campeonato Sub-20 que se disputó en Honduras estas últimas semanas, donde destacó la actuación del portero chapín Jorge Moreno, que fue una de las figuras para estar en la Copa del Mundo de Indonesia 2023.

Entre lo mejor del certamen, se eligió el momento en que Moreno detuvo el último penal de la tanda ante México, con el que la Azul y Blanco confirmó su pase al Mundial y así hizo historia al dejar a uno tradicional del área.

Por otra parte, Concacaf también resaltó que la Selección de Guatemala volverá a una justa mundialista, luego que lo hiciera por primera vez para la edición de Colombia 2011, cuando en aquella ocasión se superó a estados Unidos.

Jorge Moreno fue el héroe de Guatemala en los octavos de final ante Canadá, al detener dos penales y en los cuartos detuvo cuatro ante México, eso sin contar las intervenciones que hizo en jugadas puntuales.

Here are the 🔝5️⃣ moments from the Concacaf Men's U20 Championship! Which was your top moment from the tournament? #CU20

🔗 https://t.co/DiZS99qQpH pic.twitter.com/HwdIhtyCHu

— Concacaf (@Concacaf) July 5, 2022